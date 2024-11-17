Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru: Binalar yerle bir oldu

17 Kasım 2024 01:10 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 01:12

İsrail'in saldırılarına karşı hamlesini sürdüren Hizbullah, Hayfa kentini roketle vurdu. Saldırıda çok sayıda bina yerle bir olurken o anlar kameralara yansıdı.

İsrail yine Lübnan’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

İsrail yine Lübnan’ı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı için ABD devrede: Ateşkes taslak metni iletildi

İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı için ABD devrede: Ateşkes taslak metni iletildi

Hizbullah’tan bir misilleme daha: Tel Aviv'deki İsrail üssünü füzelerle vurdu

Hizbullah’tan bir misilleme daha: Tel Aviv'deki İsrail üssünü füzelerle vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi​ ve Lübnan​'daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Hizbullah​ bu saldırılara karşılık veriyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi.

Roketin isabet ettiği Avot Ubanim Sinagogu hasar görürken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırı çevredeki bazı binalarda da yıkıma neden oldu.

10 ROKET FIRLATILDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan 10 roketin fırlatıldığını, bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.