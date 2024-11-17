Hizbullah'tan İsrail'e roket yağmuru: Binalar yerle bir oldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Kasım 2024 01:10 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 01:12
İsrail'in saldırılarına karşı hamlesini sürdüren Hizbullah, Hayfa kentini roketle vurdu. Saldırıda çok sayıda bina yerle bir olurken o anlar kameralara yansıdı.
İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Hizbullah bu saldırılara karşılık veriyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi.
Roketin isabet ettiği Avot Ubanim Sinagogu hasar görürken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırı çevredeki bazı binalarda da yıkıma neden oldu.
10 ROKET FIRLATILDI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan 10 roketin fırlatıldığını, bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı