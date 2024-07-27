Hizbullah'tan İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

27 Temmuz 2024 20:18 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 20:20

İsrail'in kontrolündeki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi kasabası Mecdel Şems'e Hizbullah güçleri tarafından roket saldırısı düzenlendi.

Times of Israel'in haberine göre, Lübnan'dan ateşlenen roketler, İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'nde yer alan ve çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Mecdel Şems kasabasını hedef aldı.

Haberde, roketlerin bir futbol sahasına isabet ettiği ve 9 kişinin öldüğü bilgisi yer aldı. İsrail ordusu, yaralıları tahliye etmek için bölgeye helikopter gönderildiğini açıkladı.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Hizbullah tarafından yapılan bir açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail askeri üssüne katyuşa füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi, ancak Mecdel Şems kasabasından bahsedilmedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasında saldırı alarmlarının çaldığı ve yerleşim alanında güçlü bir patlama yaşandığı görüldü.

"TOPYEKÜN BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYIZ"

Hizbullah'ın Golan Tepeleri'nde İsrail'i hedef almasının üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan açıklama geldi.

Katz, Netanyahu ile konu hakkında görüştüklerini beliirterek, "Hizbullah’ın tüm kırmızı çizgileri aştığına şüphe yok, topyekün bir savaşla karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.