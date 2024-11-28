Hizbullah’tan Lübnan’da ateşkes açıklaması: "Gözlerimiz sınırda, ellerimiz tetikte..."

28 Kasım 2024 03:57 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 04:40

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah’tan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, olası saldırılara karşı, "Savaşçılarımızın elleri Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" denildi.

Lübnan​ ve İsrail arasında dün ateşkes​ sağlandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Hizbullah’tan ilk tepki geldi. İsrail'in gelecekte gerçekleştirebileceği olası saldırılara dikkat çekilen açıklamada, "Güçlerimiz, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya tamamen hazır olacaktır" denildi.

İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilme sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN CEVAP

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da, Lübnan’da sağlanan ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, “Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır” dedi.

ANLAŞMADA NELER YER ALIYOR?

Lübnan’da İsrail ordusu ile Hizbullah​ arasında 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdiren ateşkes antlaşması dün erken saatlerde yürürlüğe girmişti. Hizbullah’ın, İsrail’in Mavi Hat’ın güneyindeki askerlerini aşamalı bir şekilde geri çekmesini, Lübnan ordusunun ise güney Lübnan'a asker konuşlandırmasını öngören ateşkes antlaşmasına vereceği tepki merak konusu olmuştu.