Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Hizbullah’tan Lübnan’da ateşkes açıklaması: "Gözlerimiz sınırda, ellerimiz tetikte..."

Hizbullah’tan Lübnan’da ateşkes açıklaması: "Gözlerimiz sınırda, ellerimiz tetikte..."

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Kasım 2024 03:57 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 04:40
Hizbullah’tan Lübnan’da ateşkes açıklaması: &quot;Gözlerimiz sınırda, ellerimiz tetikte...&quot;

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah’tan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, olası saldırılara karşı, "Savaşçılarımızın elleri Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" denildi.

Lübnan​ ve İsrail arasında dün ateşkes​ sağlandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Hizbullah’tan ilk tepki geldi. İsrail'in gelecekte gerçekleştirebileceği olası saldırılara dikkat çekilen açıklamada, "Güçlerimiz, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya tamamen hazır olacaktır" denildi.

İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilme sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hizbullah’tan Lübnan’da ateşkes açıklaması: "Gözlerimiz sınırda, ellerimiz tetikte..." - 1. Resim

İSRAİL'DEN CEVAP

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da, Lübnan’da sağlanan ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, “Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etme girişimleri devam ederse ve Lübnan hükümeti yükümlülüklerini yerine getirmezse, İsrail güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazır” dedi.

Hizbullah’tan Lübnan’da ateşkes açıklaması: "Gözlerimiz sınırda, ellerimiz tetikte..." - 2. Resim

ANLAŞMADA NELER YER ALIYOR?

Lübnan’da İsrail ordusu ile Hizbullah​ arasında 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdiren ateşkes antlaşması dün erken saatlerde yürürlüğe girmişti. Hizbullah’ın, İsrail’in Mavi Hat’ın güneyindeki askerlerini aşamalı bir şekilde geri çekmesini, Lübnan ordusunun ise güney Lübnan'a asker konuşlandırmasını öngören ateşkes antlaşmasına vereceği tepki merak konusu olmuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lübnanİsrailhizbullahateşkes

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...