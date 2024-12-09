Hizbullah'tan Suriye itirafı geldi: Stratejik kayıp Esad'a büyük zarar verdi

09 Aralık 2024 16:22 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:37

Beşar Esad'ın devrilmesiyle Suriye'den çekilen Hizbullah'tan itiraf gibi açıklamalar geldi. Suriye'deki gelişmeleri 'tehlikeli dönüşüm' olarak tanımlayan örgüt, etkisinin zayıfladığını kabul etti.

Suriye​'de Beşar Esad​ rejimi, Heyet Tahrir Eş-Şam​ örgütünün Halep​'e sürpriz saldırısıyla 12 gün içerisinde yıkılırken destek veremeyen Hizbuallah'tan itiraf gibi açıklamalar geldi. Suriye'den çekilen Hizbullah, yaşananları 'tehlikeli ve yeni bir dönüşüm' olarak tanımladı.

İran destekli grubun üst düzey bir siyasetçisi olan Hasan Fadlallah, ''Ne olduğunu ve neden olduğunu anlamak bir kürsüden değerlendirilebilecek bir şey değil" dedi.

HİZBULLAH'IN ÇEKİLMESİ ESAD'A BÜYÜK ZARAR VERDİ

Suriye İç Savaşı boyunca Esad'a verdiği destekle gidişatta kritik bir rol oynayan Hizbullah, İsrail'in saldırılarıyla Suriye'deki etkisini azalttı. Şiddetli çatışmalar, Hizbullah'ın askerlerini, Suriye'den Lübnan'a çekmesine neden oldu. Bu çekilme, Esad'a büyük bir zarar verdi. Hizbullah, bu stratejik kaybı doğruladı.

Öte yandan Esad rejimi, uzun yıllardır İran’dan Hizbullah’a silah tedarikini sağlayan hayati bir kanal görevi görüyordu.

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

ŞAM DÜŞTÜ

Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.