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İsrail saldırısında öldürülmüştü! Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 19:26 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 21:50
İsrail saldırısında öldürülmüştü! Hizbullah&#039;ın üst düzey komutanı Fuad Shukr&#039;un cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi: İsrail tarafından dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binaya düzenlenen saldırıda hedef alınan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr hayatını kaybetmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları sonucu Shukr'un cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir binaya düzenlediği saldırının ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

FUAD SHUKR'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, çalışmalar sırasında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cansız bedenine ulaşıldığı iddia edildi.

AKIBETİ NETLİK KAZANMAMIŞTI

İsrail, dün düzenlediği saldırıda Fuad Shukr'u hedef aldığını aktarmış, Hizbullah kaynaklarından yapılan açıklamada ise Fuad Shukr’un enkaz altında olduğu iddia edilmişti. Shukr’un hayatını kaybedip kaybetmediği ise netlik kazanmamıştı. Saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 83 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Tgrthaber.com
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