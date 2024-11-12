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Hızlı giden su sümbülü yakayı ele verdi! Aquaman'den esinlenen kaçakçının kamufle yöntemi şoke etti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
12 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:10

Paraguay'dan Arjantin'e sigara kaçırırken nehirde su bitkisiyle kamufle olan kaçakçı yakayı ele verdi. Askerlerin su sümbülünün hızlı hareket etmesine şaşırmalarıyla ortaya çıkan gerçek daha büyük bir şaşkınlığa sebebiyet verdi. 

Sigara kaçakçısının kamufle yöntemi herkesi şoke etti. Paraguay'dan 200 kaçak paketi Arjantin'e sokmaya çalışan 42 yaşındaki adam, nehirden geçmek için ilginç bir yöntem denedi. Paraguay ve Parana nehirlerinin birleştiği Cerrito Adası yakınlarında askerler devriye gezerken bir su sümbülü dikkatlerini çekti.

Hızlı giden su sümbülü yakayı ele verdi! Aquaman'den esinlenen kaçakçının kamufle yöntemi şoke etti - 1. Resim

Teknelerin yanında, karanlığın altında hızlı hızlı hareket eden su sümbülünün nasıl bu kadar durgun suda böyle hızlı hareket ettiğini merak eden askerler yaklaşık fener tuttuklarında gerçek ortaya çıktı. 

Hızlı giden su sümbülü yakayı ele verdi! Aquaman'den esinlenen kaçakçının kamufle yöntemi şoke etti - 2. Resim

SU SÜMBÜLÜNÜN ALTINDAN KAÇAKÇI ÇIKTI

Su sümbülünün altından bir adam çıktı. Ardından esnek bir tel örgünün altında, yaprak ve yapay bitkilerle kaplı dört siyah kutunun içinde 200 paket sigara olduğu tespit edildi. 

Hızlı giden su sümbülü yakayı ele verdi! Aquaman'den esinlenen kaçakçının kamufle yöntemi şoke etti - 3. Resim

Askerler, kaçakçıyı tekneye alıp, kelepçeledi. 42 yaşındaki kaçakçı, mahkemeye çıkarılmadan önce sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü. Suda ne kadar kaldığı bilinmeyen adamın hipotermi geçirip geçirmediği kontrol edildi. 

Hızlı giden su sümbülü yakayı ele verdi! Aquaman'den esinlenen kaçakçının kamufle yöntemi şoke etti - 4. Resim

AQUAMAN'DEN ESİNLENDİ

Yerel basına konuşan bir kaynak, "Daha önce hiç kimse su hattının üzerinde bu kadar hızlı yüzen böyle bir bitki görmemişti. Bu da onları daha yakından bakmaya yöneltti." dedi.

Hızlı giden su sümbülü yakayı ele verdi! Aquaman'den esinlenen kaçakçının kamufle yöntemi şoke etti - 5. Resim

Sosyal medya kullanıcıları, kaçakçının, yarı insan Amerikalı çizgi roman süper kahramanı Aquaman'den esinlendiğini yazdı.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

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