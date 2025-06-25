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Hollanda Kralı'nın yemeğinde dikkat çeken oturma düzeni! Erdoğan ve Trump aynı masada

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Hollanda'nın Lahey kentine giden ülke liderleri Hollanda Kralı Willem-Alexander verdiği yemekte bir araya geldi. Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın aynı masada oturması dikkat çekti.

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Hollanda Kralı'nın yemeğinde dikkat çeken oturma düzeni! Erdoğan ve Trump aynı masada
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 10:46

Avrupa'da son dönemin en önemli zirvelerinden biri Hollanda'nın Lahey kentinde başladı. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Lahey'de, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Zirve, dünya liderlerini bir araya getirerek önemli bölgesel ve küresel meselelerin ele alınmasına zemin hazırlıyor.

Hollanda Kralı'nın yemeğinde dikkat çeken oturma düzeni! Erdoğan ve Trump aynı masada

LİDERLER KRALİYET YEMEĞİNDE BULUŞTU

Zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından liderler, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşi Kraliçe Maxima'nın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Kraliyet Sarayı'ndaki yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Hollanda Kralı'nın yemeğinde dikkat çeken oturma düzeni! Erdoğan ve Trump aynı masada

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Yemeğe gelen konukları kapıda karşılayan Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Yemeğe geçilmeden önce gerçekleştirilen Aile Fotoğrafı çekiminde ise dikkat çeken anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında solunda bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile samimi bir şekilde tokalaşırken görüntülendi. Erdoğan'ın sağında ise Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini yer aldı.

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#cumhurbaşkanı erdoğan
#hollanda
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#zirve
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