Hollanda'da görevi devreden Başbakan Mark Rutte konuttan bisikletiyle ayrıldı

03 Temmuz 2024 17:06 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 17:19

Hollanda'da geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşen seçimleri aşırı sağcı PVV partisinin lideri Wilders'ın kazanmasının ardından 223 gün sonra hükümet kuruldu. Ülkede 2010 yılından beri başbakanlık görevi yapan Rutte, koltuğunu eski istihbarat şefi Dick Schoof'a devretti.

BİRLİK MESAJI

Eski Başbakan Mark Rutte, televizyonda yayınlanan ve işbirliği ihtiyacını vurguladığı bir konuşmayla görevi bıraktı. Rutte, "Hollanda'nın eşsiz bir uzlaşma ve sorumluluk alma geleneği var ve bunu sürdürmemiz önemli. Birlikte tek başımıza olduğumuzdan daha güçlüyüz." dedi.

KONUTTAN BİSİKLETİYLE AYRILDI

Halk içinde ve resmi temaslarda birçok kez bisiklete bindiği görülen Rutte, devir teslimin ardından bisikletiyle Başbakanlık Konutu'dan ayrıldı. O anlara ilişkin video, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.