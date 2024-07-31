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Hollanda'da otoyola uçak düştü! 1 ölü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Temmuz 2024 16:02 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:05

Hollanda'nın güneyinde otoyola küçük uçak düştü. Uçakta tek başına olan pilot hayatını kaybetti.

Orta ve Batı Brabant Güvenlik Bölgesinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Breda ve Rosendaal şehirlerini bağlayan A58 otoyoluna küçük bir uçağın düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta tek başına olan pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hollanda'da otoyola uçak düştü! 1 ölü - 1. Resim

Başka araçların karışmadığı kazanın ardından otoyolun çift yönlü trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Hollanda'da otoyola uçak düştü! 1 ölü - 2. Resim

Açıklamaya eklenen fotoğraflarda uçağın parçalarının yandığı görüldü.

Yerel medyadaki haberlerde, görgü tanıklarına dayanılarak uçağın yola düşmesiyle büyük bir alev topunun havaya yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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