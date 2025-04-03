Hollanda'da patlama! Turistlerin arasına soktuğu aracını havaya uçurdu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da patlama meydana geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dam Meydanı'nda turistlerin arasına sokulan küçük kırmızı bir araç havaya uçtu. Alevlerin camlardan dışarı çıktığı aracın yakınında giysileri yanan bir adamı polis önce söndürdü sonra gözaltına aldı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araç havaya uçtu. Amsterdam Polisi, bugün öğleden sonra Dam Meydanı'nda bir aracın patlama sonucu alev aldığını bildirdi.

Polis, aracın sürücüsünün yangına sebep olduğundan şüphelenildiğini ve muhtemelen bunu bilerek yaptığını ileri sürdü. Dutch News'in haberine göre patlama sonucu yaralanma bildirilmedi.

Polis, patlama ve ardından çıkan yangının kalabalık Dam Meydanı'nda turistlerin arasında meydana geldiğini kamera görüntülerinden tespit ettiğini söyledi.

ÖNCE ALEVLERİ SÖNDÜRDÜLER SONRA GÖZALTINA ALDILAR

Sosyal medyadaki görüntülerde, Dam Meydanı'nda pencerelerden alevler fışkıran küçük kırmızı bir arabanın yakınında yanan giysiler içindeki bir adam görülüyor. Polis, görünür şekilde yaralı olan adamı gözaltına almadan önce üzerindeki alevleri söndürüyor.