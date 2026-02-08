Hollanda'nın yeni Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz

Hollanda'da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri Dilan Yeşilgöz oldu. Yeşilgöz haberi X üzerinden paylaştı.

29 Ekim 2025'te yapılan erken seçimlerle Hollanda'da Yeşilgöz'ün partisi VVD yüzde 14 oy olarak 3. parti olmuş, merkez sol parti Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ile anlaşma sağlayarak bir azınlık hükümeti kurulacağı belirtilmişti.

Dilan Yeşilgöz azınlık hükümetinde Başbakan Yardımcılığı'nın yanı sıra Savunma Bakanlığı koltuğunda oturacağını sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

https://x.com/DilanYesilgoz/status/2019404012055826724

Azınlık hükümetinde milletvekili sayılarına göre D66 7, VVD 6 ve CDA 5 bakanlık aldı. D66 lideri Rob Jetten'in başbakan olmasıyla koalisyondaki partilerden sadece CDA'nın lideri Henri Bontenbal'ın hükümette yer almayacağı ve partisinin Meclis Grubu Başkanlığına devam edeceği belirtildi. Azınlık hükümetinin 23 Şubat'ta resmen göreve başlaması bekleniyor.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 18 Haziran 1977’de Dersimli bir ailenin çocuğu olarak Ankara’da doğdu. Çocukluğunu Ankara’da geçiren Yeşilgöz, ailesiyle birlikte genç yaşta Hollanda’ya göç etti.

Babası Yücel Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce DİSK’te görev alıyordu. Yeşilgöz, üniversite ve yüksek lisans eğitimini Hollanda’da tamamladı.

Dilan Yeşilgöz siyasi kariyerine Sosyalist Parti’de başladı. 2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde görev aldı.

Daha sonra Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) listesinde dördüncü sıradan seçildi. 2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi’ne giren Yeşilgöz, çalışmalarını iklim ve enerji politikaları alanında yoğunlaştırdı.

25 Mayıs 2021’de Mona Keijzer ile birlikte görevden alınan üçüncü Rutte kabinesinde Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022’de ise dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.