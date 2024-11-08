Hollanda'ya giden İsrail taraftarlarına meydan dayağı! Filistin bayrağını indirmişlerdi

08 Kasım 2024 08:52 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 08:53

Ajax ile Maccabi Tel-Aviv arasında Hollanda'da oynanan maç öncesi bsir binada asılı duran Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarlar maç sonrası saldırıya uğradı. Meydan dayağı yiyen ve 10'u yaralanan taraftarlar izin İsrail 2 tahliye uçağı gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin Hollanda'da Ajax - Maccabi Tel-Aviv maçından sonra büyük olaylar çıktı. Maçtan önce Amsterdam'daki bir binada asılı Filistin bayrağını indirerek taşkınlık yapan İsrailli taraftarlar maç sonrası darbedildi. İsrailli yetkililer olaylarda, 10 Maccabi taraftarının yaralandığını, İsrail vatandaşlarının tahliyesi için 2 uçağın gönderildiğini duyurdu. Amsterdam polis sözcüsü ise olaylara karışan 57 kişinin tutuklandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv karşılaşması öncesi İsrailli taraftarlar, bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmişti. Olaya tepki gösteren bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indirenleri önce tartaklamıştı. Bazı İsrailler nehre atılırken "Özgür Filistin" sloganları atılmıştı.

Bu arada Ajax, Johan Cruijff Arena'da oynanan maçta Maccabi Tel Aviv'i 5-0 mağlup ederek puanını 107a çıkardı ve Avrupa Ligi'nde averajla ilk sıraya oturdu. Maccabi Tel Aviv ise henüz puan alamadı.