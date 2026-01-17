Hollywood değil, gerçek hayat! Atlar alevlerin içinden yürüdü

Kategoriler
İspanya’da, Katolik inancında hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton’un yortu günü kapsamında, San Bartolome de Pinares köyünde onlarca at ateşin üzerinden geçirildi. Avila kentine bağlı ve yalnızca 550 nüfusu bulunan köy, 18. yüzyıla uzanan bu gelenek sayesinde her yıl 16 Ocak’ta düzenlenen “Las Luminarias” festivaliyle, ateşten atlatılan atları izlemek için gelen binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Festival kapsamında, akşam saatlerinde köy merkezinde yer alan kilisenin çanlarının çalmasıyla önce rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra ise bando eşliğinde sokaklarda dolaştırılıp, gece boyunca birçok yerde yakılan at elşerin üzerinden atlatıldı.
Hem dini hem de kültürel yanı olan festivalde, ateş üzerinden geçen atların bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyor.
Köylüler kötülüklerden arınma için dumanı kullanırken, yaş ağaç dalları yakılarak daha fazla duman çıkması sağlanıyor.
Las Luminarias, meraklıların yanı sıra görsel açıdan sunduğu zenginlikle çok sayıda fotoğrafçının da ilgisini çekiyor.
Bu festivalin en önemlisi San Bartolome de Pinares de olsa da ülkenin farklı yerlerinde de benzer etkinlikler düzenleniyor.
Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin son bulmasını istiyor.
Diğer yandan Aziz Anton kutlamaları nedeniyle hafta boyunca İspanya'nın birçok yerinde rahipler, kiliseye getirilen evcil hayvanları kutsuyor.