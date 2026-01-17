Menü Kapat
Hollywood değil, gerçek hayat! Atlar alevlerin içinden yürüdü

Ocak 17, 2026 12:12
1
alevlerin içinden geçen at

İspanya’da, Katolik inancında hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton’un yortu günü kapsamında, San Bartolome de Pinares köyünde onlarca at ateşin üzerinden geçirildi. Avila kentine bağlı ve yalnızca 550 nüfusu bulunan köy, 18. yüzyıla uzanan bu gelenek sayesinde her yıl 16 Ocak’ta düzenlenen “Las Luminarias” festivaliyle, ateşten atlatılan atları izlemek için gelen binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
 

2
alevlerin içinden geçen at

İspanya'da sadece 550 nüfusu olan Avila şehrine bağlı San Bartolome de Pinares köyünde 18. yüzyıldan kalma gelenek sayesinde her 16 Ocak'ta "Las Luminarias" adıyla yapılan festivalde ateş üzerinden atlatılan atları izlemeye gelen binlerce kişiyle dolup taşıyor.

3
alevlerin içinden geçen at

Festival kapsamında, akşam saatlerinde köy merkezinde yer alan kilisenin çanlarının çalmasıyla önce rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra ise bando eşliğinde sokaklarda dolaştırılıp, gece boyunca birçok yerde yakılan at elşerin üzerinden atlatıldı.

4
alevlerin içinden geçen at

Hem dini hem de kültürel yanı olan festivalde, ateş üzerinden geçen atların bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyor.

5
alevlerin içinden geçen at

Köylüler kötülüklerden arınma için dumanı kullanırken, yaş ağaç dalları yakılarak daha fazla duman çıkması sağlanıyor.

6
alevlerin içinden geçen at

Las Luminarias, meraklıların yanı sıra görsel açıdan sunduğu zenginlikle çok sayıda fotoğrafçının da ilgisini çekiyor.

7
alevlerin içinden geçen at

Bu festivalin en önemlisi San Bartolome de Pinares de olsa da ülkenin farklı yerlerinde de benzer etkinlikler düzenleniyor.

8
alevlerin içinden geçen at

Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin son bulmasını istiyor.

9
alevlerin içinden geçen at

Diğer yandan Aziz Anton kutlamaları nedeniyle hafta boyunca İspanya'nın birçok yerinde rahipler, kiliseye getirilen evcil hayvanları kutsuyor.

