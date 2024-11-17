Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Honduras'ı fırtına vurdu, binlerce kişi etkilendi! Ülkede acil durum ilan edildi

Honduras'ı fırtına vurdu, binlerce kişi etkilendi! Ülkede acil durum ilan edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
17 Kasım 2024 06:29 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 06:34
Honduras&#039;ı fırtına vurdu, binlerce kişi etkilendi! Ülkede acil durum ilan edildi

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, Sara Tropik Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışların ardından "Ulusal Acil Durum" ilan edildi. Yüzlerce kişinin tahliye edildiği fırtınada, çok sayıda ev de zarar gördü.

Honduras​ Devlet Başkanı Xiomara Castro, 14 Kasım'dan bu yana ülkenin kuzeyi, batısı ve doğusundaki 5 eyalette etkili olan Sara Tropik Fırtınası sebebiyle 30 günlüğüne Ulusal Acil Durum ilan ettiğini duyurdu.

Castro, Risk Yönetimi ve Ulusal Acil Durumlar Sekreterliğinin (Copeco) raporu doğrultusunda bu kararı aldı.

Honduras'ı fırtına vurdu, binlerce kişi etkilendi! Ülkede acil durum ilan edildi - 1. Resim

32 BİN KİŞİ FIRTINADAN ETKİLENDİ

Yetkililer, Sara Tropik Fırtınası'nın 32 binden fazla kişiyi etkilediğini, 578 kişinin tahliye edildiğini, 86 evin zarar gördüğünü ve bazı otoyollarda sel ve heyelanın yaşandığını bildirdi.

Honduras'ı fırtına vurdu, binlerce kişi etkilendi! Ülkede acil durum ilan edildi - 2. Resim

Arama kurtarma çalışmalarına sivil savunma ekiplerinin yanı sıra silahlı kuvvetlerin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), 15 Kasım'daki açıklamasında, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan ve Honduras'ın kuzey kıyılarını vuran Sara Tropikal Fırtınası'nın saatte 17 kilometre hızla batıya doğru ilerlediğini açıklamıştı.

Honduras'ı fırtına vurdu, binlerce kişi etkilendi! Ülkede acil durum ilan edildi - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
honduras

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe17 Kasım 2024 06:35

Allah Allah, bu fırtına ne güzel bir zarar vermiş, insanlar sağ salim olsun umarım

Sonraki Haber Yükleniyor...