Honduras'ı fırtına vurdu, binlerce kişi etkilendi! Ülkede acil durum ilan edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber

17 Kasım 2024 06:29 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 06:34

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, Sara Tropik Fırtınası'nın neden olduğu şiddetli yağışların ardından "Ulusal Acil Durum" ilan edildi. Yüzlerce kişinin tahliye edildiği fırtınada, çok sayıda ev de zarar gördü.

Honduras​ Devlet Başkanı Xiomara Castro, 14 Kasım'dan bu yana ülkenin kuzeyi, batısı ve doğusundaki 5 eyalette etkili olan Sara Tropik Fırtınası sebebiyle 30 günlüğüne Ulusal Acil Durum ilan ettiğini duyurdu. Castro, Risk Yönetimi ve Ulusal Acil Durumlar Sekreterliğinin (Copeco) raporu doğrultusunda bu kararı aldı. 32 BİN KİŞİ FIRTINADAN ETKİLENDİ Yetkililer, Sara Tropik Fırtınası'nın 32 binden fazla kişiyi etkilediğini, 578 kişinin tahliye edildiğini, 86 evin zarar gördüğünü ve bazı otoyollarda sel ve heyelanın yaşandığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarına sivil savunma ekiplerinin yanı sıra silahlı kuvvetlerin de destek verdiği bilgisi paylaşıldı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), 15 Kasım'daki açıklamasında, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan ve Honduras'ın kuzey kıyılarını vuran Sara Tropikal Fırtınası'nın saatte 17 kilometre hızla batıya doğru ilerlediğini açıklamıştı. İlgili Haberler Fırtına devasa gemiyi 45 derece yan yatırdı! Eşyalar devrildi, yolcu yaralandı, işte o anlar Arabalarını naylona sarıp, direklere zincirleyerek önlem aldılar! Yeni felaket korkusu