Hong Kong ajanı parkta ölü bulundu! Otopsi sonucu bekleniyor

22 May 2024 06:39 - Güncelleme : 22 May 2024 06:48

İngiltere, Hong Kong istihbarat servisi için ajanlık yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Donanması mensubu Matthew Trickett'ın şüpheli ölümünü konuşuyor.

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın göçmenlik bürosunda çalışan 37 yaşındaki Matthew Trickett'in pazar günü evinin de bulunduğu Londra'nın batısındaki Maidenhead kasabasındaki Grenfell Parkı'nda ölü bulundu.

Trickett'ın bulunduğunda acil müdahale yapıldığı ancak olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Thames Valley bölge polisi, şahsın ölüm nedeninin otopsi sonucunda ortaya çıkacağını duyurdu.

Yetkililer, Pazar günü parkta bulunanlara, konuyla ilgili bir bilgileri varsa polise başvurmaları çağrısı yaptı.

AİLE MAHREMİYET İSTEDİ

Diğer yandan Trickett'in ailesi ise bir açıklama yayımlayarak, "Sevgili oğlumuz, kardeşimiz, ailemizin üyesi olan Matthew'in kaybının acısını yaşıyoruz" ifadelerine yer verirken Trickett'in mahremiyetine saygı duyulmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı'nda göçmenlik bürosu çalışanı olan Trickett, 2007-2013 yılları arasında altı yıl İngiliz Kraliyet Donanması'nda asker olarak görev yaptı. MTR Danışmanlık adında özel bir güvenlik firması da bulunan Trickett ile birlikte Chi Leung Wai ve Chung Biu Yuen adlı kişiler, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında mahkemeye çıkarılarak, Hong Kong istihbaratına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Mahkemede söz konusu kişiler, 20 Aralık 2023 ve 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında "yabancı istihbarat servisinin işine yarayacak" bilgiler toplamak, gözlem yapmak ile suçlandı.

Şüphelilerin, Hong Kong istihbaratı yararına, İngiltere'deki "demokrasi yanlısı muhalifleri gözetlediği" iddia edilmişti.

Bu kişiler hakkındaki bir diğer suçlama da, 1 Mayıs tarihinde İngiltere'deki bir adrese "zorla girmeleri" oldu.