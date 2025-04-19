Horoz dövüşüne katliam saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, horoz dövüşü yapılan alana silahlı saldırı düzenlendi. Askeri üniforma giyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtlidi.