Horoz dövüşüne katliam saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, horoz dövüşü yapılan alana silahlı saldırı düzenlendi. Askeri üniforma giyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtlidi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Manabi kentinde yer alan La Valencia bölgesinde horoz dövüşü yapılan alana silahlı saldırı düzenlendi.
Şahısların askeri üniforma giyen çete üyelerinden oluştuğu belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Bölge Polis Müdürü Miller Rivera, basına yaptığı açıklamada, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, horoz dövüşü sırasında askeri üniformalı kişilerin çevreye rastgele ateş açtığı görülüyor.