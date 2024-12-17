HTŞ ile Rusya arasında gizli görüşmeler: Beşar Esad teslim edilir mi? Yeni anlaşmalar yolda olabilir

17 Aralık 2024 09:45 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:09

Beşar Esad'ı devirip Suriye'de kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam örgütü ile Rusya arasında gizli görüşmeler olduğu iddia edildi. Esad'ın ardından Rusya'nın Suriye'den çekileceği iddiaları ve ortaya çıkan görüntüler üzerine The Economist dikkat çeken bir habere imza attı.

Rusya​'nın Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye​'den yavaş yavaş çekildiği iddia edilirken Şam​'da kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütünün Kremlin ile görüştüğü iddia edildi. The Economist'in haberine göre, Rusya ve HTŞ arasında müzakereler çoktan başladı.

HTŞ'den bir kaynak, Rusya'nın üslerinin bir kısmını veya tamamını elinde tutmasına izin vereceğini iddia etti. Tartus​ limanındaki kira sözleşmesinin devam etmesinin de muhtemel olduğu belirtildi.

RUSYA ESAD'I TESLİM EDER Mİ?

Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ'nin Esad'ın iadesi konusunda herhangi bir adım atmadığı da belirtildi. HTŞ'nin Esad'ın iade edilme olasılığının düşük olduğunu bildiği kaydedildi. Gazeteye konuşan kaynak "Kırmızı çizgiler yok" derken görüşmelerin ideolojiye değil çıkarlara dayandığını vurguladı.

HTŞ, RUSYA İLE EKONOMİK BAĞ KURMAK İSTİYOR

Rusya, Tartus limanına ve Hmeymim hava üssüne erişimin devam etmesi karşılığında Suriye'ye insani destek sözü verdi ancak yeni yönetim bunun yeterli olmayacağını söylüyor. Çünkü Rusya ile diplomatik ve ekonomik bağlar kurmak istiyorlar.

HTŞ kaynağı ''Şu anda müzakerelerin ilk adımındayız. İnsanlar yeni bir hayat kurmak istiyorlar. İlişkileri onarmak zorundayız, ülke ölmüş durumda, insanlar çok yoksul.'' derken The Economist de HTŞ'nin Suriyeliler arasındaki yaygın nefrete rağmen Rusya'dan intikam almaya niyetli görünmediğini belirtiyor.