HTŞ lideri Ahmed el-Şara (Culani) dünya ülkelerine seslendi: Batı'ya taleplerini iletti

19 Aralık 2024 09:00 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:23

Suriye'de Beşar Esad rejimini yıkan Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ahmed el-Şara (Ebu Muhammed el-Culani) yeni açıklamalarıyla dikkat çekti. Şara, Suriye'ye yaptırım uygulayan ülkelere seslendi ve kaldırılmasını istedi. Ayrıca HTŞ'nin de artık bir terör örgütü olmadığını vurguladı.

Beşar Esad'ı deviren HTŞ lideri Ahmed el-Şara'dan çarpıcı açıklamalar: Suriye'nin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var

Beşar Esad'ı deviren HTŞ lideri Ahmed el-Şara'dan çarpıcı açıklamalar: Suriye'nin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var

Artık 'terörist' olarak anılmak istemeyen HTŞ lideri Culani değişikliğe ismiyle başladı! ABD'ye de çağrıda bulundu

Artık 'terörist' olarak anılmak istemeyen HTŞ lideri Culani değişikliğe ismiyle başladı! ABD'ye de çağrıda bulundu

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimini deviren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ahmed el-Şara (Ebu Muhammed el-Culani), Şam'da BBC'ye verdiği röportajla dikkat çekti. Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği hakkında konuşan Şara, dünya ülkelerine mesajlarını da iletti.

''SURİYE'YE KARŞI YAPTIRIMLAR KALKSIN''

Suriye'nin iç savaş nedeniyle yeterince yorgun olduğunu söyleyen Şara, artık ne komşuları için ne de Batı için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını isteyen Şara, ''Bunca değişimden sonra, yaptırımlar kaldırılmalı. Bu yaptırımlar eski rejimi hedef almıştı. Mağdur ve zalim aynı şekilde muamele görmemeli.'' dedi.

''HTŞ TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEN ÇIKARILSIN''

HTŞ'nin de artık bir terör örgütü olmadığını vurgulayan Şara, terör örgütleri listesinden çıkarılmasını istedi. Sivilleri ya da onların evlerini hedef almadıklarını belirten HTŞ lideri, ''Tam aksine, kendimizi Esad rejiminin suçlarının mağdurları olarak görüyoruz'' ifadelerini kullandı.

''SURİYE, AFGANİSTAN OLAMAZ''

Suriye'yi Afganistan'a dönüştürmek gibi bir hedefi olmadığının altını çizen Şara, iki ülkenin çok farklı olduğunu söyledi:

"Afganistan kabile toplumuna dayalı bir yapıya sahip, Suriye ise bambaşka bir düşünce yapısına sahip.''

''KADINLAR EĞİTİM ALMAYA DEVAM EDECEK''

Kadınların eğitim hakkına inandığını söyleyen Şara, İdlib'de bulunan üniversitelerde yüzde 60'ın üzerinde kadınların yer aldığını ifade etti. Ülkede alkol tüketiminin serbest olup olmayacağı konusundaki soruya ise ''Bu konuda konuşma hakkına sahip değilim çünkü bunlar yasal meseleler.'' dedi.

Suriye'de yeni bir anayasa oluşturulması için hukuk uzmanları komitesi oluşturulacağını belirten Şara, ''Hukuku onlar belirleyecek. Herhangi bir hükümdar veya başkan da bu yasalara uymak zorunda olacak" ifadeleri kullandı.

Suriye'de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini de ekledi.