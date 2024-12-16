HTŞ lideri Culani, BM yetkilisiyle Şam'da görüştü! Masada Suriyelilerin dönüşü var

16 Aralık 2024 10:31 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:57

Suriye'de kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani (Ahmed eş-Şera), Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü. Görüşme Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşti. Masada Suriyelilerin ülkeye güvenli dönüşü vardı.

Suriye​'de Beşar Esad​'ı devirerek kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgünün lideri Ebu Muhammed el-Culani (Ahmed eş-Şera) ile Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen bir araya geldi. Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez Şam'a giden Pedersen, Culani ile Suriye'nin geleceği ve diğer ülkelerde mülteci durumunda olan Suriyelilerin yurda güvenli dönüşü hakkında konuştu.

HTŞ LİDERİ CULANİ'NİN BM'DEN İSTEĞİ

HTŞ lideri Culani, BM yetkilisi Pedersen'e isteklerini dile getirdi. Culani, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve ülkedeki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Suriyelilerin sorunlarını ele almak için hızlı ve etkili bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Culani, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

EKONOMİK VE SİYASİ DESTEK TALEBİ

Culani, mültecilerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönüşü için uygun bir ortam sağlanmasını ve bu süreçlere ekonomik ve siyasi destek verilmesini istedi. Son olarak Culani, bu adımların acele edilmeden, çok dikkatli bir şekilde özenle ve uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi’nde Aralık 2015'te kabul edilen 2254 sayılı karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Buna göre, müzakerelerin 6 ay içinde tamamlanıp geçiş yönetimi tesis edilmesi, yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.