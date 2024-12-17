HTŞ lideri Culani'den İsrail'e 'dur' mesajı: Savaş istemiyoruz!

17 Aralık 2024 09:13 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:39

İsrail'in Suriye'ye saldırılarına dair bir bahanesi kalmadığını söyleyen Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani, önemli mesajlar verdi. İsrail ile savaşmak istemediklerini söyleyen Culani, Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda da kullanılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimini deviren Heyet Tahrir Eş-Şam​ örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani, İsrail'in Golan Tepeleri​ işgaline ve Suriye'de ilerlemelerine dair Başbakan Binyamin Netanyahu'ya önemli mesajlar gönderdi. Suriye'nin hiçbir ülkeyle savaşmaya niyeti olmadığının altını çizen Culani, İsrail'le de savaşmak istemediklerini belirtti.

Suriye'nin artık nefes almaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Culani, The Times'a verdiği röportajda, "İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin gerekçesi İran ve Hizbullah'tı. Onlar artık yok bu sebeple gerekçe de ortadan kalktı." diyerek İsrail'e 'dur' mesajı verdi.

''SURİYE ARTIK SALDIRILARDA KULLANILAMAYACAK!''

1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına dönmeye hazır olduklarını ve bu konuda Birleşmiş Milletlerin aracılığını kabul ettiklerini söyleyen Colani, "Ne İsrail'le ne de bir başka ülkeyle savaşmak istemiyoruz. Suriye'nin İsrail'e düzenlenen saldırılarda kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriyelilerin nefes almaya ihtiyacı var." dedi.

Öte yandan şeriat iddiaları hakkında da açıklamalarda bulunan Culani, "Yeni Suriye, doğal bir yapıda olacak. Suriye bireysel özgürlüklere müdahalede bulunmayacaktır." diye konuştu.

İSRAİL SURİYE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.