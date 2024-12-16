HTŞ lideri Culani Suriyelilere yüzde 400 zam müjdesi verdi! 'Ülkeye geri dönün' çağrısında bulundu

16 Aralık 2024 15:20 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:23

Suriye'de kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani, Suriye halkına müjdeli haberler verdi. Suriyeli gazetecilere açıklamalarda bulunan Culani, zorunlu askerliğin kalkacağını, maaşlara yüzde 400 zam yapılacağı gibi haberler verirken mülteci durumundaki Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri çağrısında da bulundu.

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Suriye​'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad​ rejimini yıkan Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütünün lideri Ebu Muhammed el-Culani, Suriyeli gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni hükümet mesajlarının yanı sıra Suriyelilere seslenen Culani, yurt dışındaki Suriyelilere ''Ülkenize dönün'' diyerek seslendi.

ZORUNLU ASKERLİK KALKACAK

Suriye'deki tüm silahlı grupları dağıtacaklarını söyleyen Culani, silahların denetiminin yeni hükümette olacağını söyledi. Zorunlu askerliğin kalkacağını belirten HTŞ lideri, bir aylık askeri eğitim olacağını ifade etti.

Yıkılan binaların inşaasına öncelik verileceğini ifade eden Culani, yerinden dilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini, nitelikli kişilerin ülkenin yeniden inşaasında katkıları olacağını söyledi.

MAAŞLARA YÜZDE 400 ZAM YAPILACAK

Suriye'deki iç savaş ve Beşar Esad rejimi nedeniyle dibe batan ekonomi için de çaba göstereceklerini ifade eden Culani, maaşlara yüzde 400 zam yapılacağını, paranın değer kazanmasının ardından yeni Suriye parasının basılacağını dile getirdi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ BÖLGEDEN TEMİZLENECEK

Rakka, Haseke ve Deyrizor'un kendi halkının eline geçene ve özgürleşene kadar çaba harcayacaklarını söyleyen Culani, PKK-YPG kontrolündeki bölgelerin ele geçirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

SURİYE'YE YAPTIRIMLAR KALDIRILSIN

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) da Suriye'ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Suriye'ye uygulanan yaptırımların Esad rejiminin ağır ihlalleri durdurmada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) başarısızlığının bir sonucu olarak uygulandığını ifade eden kuruluş, yaptırımların çöken rejimin yetkililere uygulanmasını istedi.

Açıklamada, yaptırımların sürdürülmesinin mültecilerin ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün önünde büyük engel teşkil ettiği, BM ve sivil toplum kuruluşlarının çabalarını sekteye uğrattığı kaydedildi.