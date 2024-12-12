HTŞ 'Türkiye doğrudan söz verdi' dedi, Dışişleri Bakanlığından ilk açıklama geldi

12 Aralık 2024 16:24 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:42

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün kontrolü ele geçirmesinin ardından Suriye Kurtuluş Hükümeti, Katar ve Türkiye'den Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair 'söz' aldıklarını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

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Suriye​'de Beşar Esad​ rejiminin devrilmesini sağlayan Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütü liderliğinde Suriye Kurtuluş Hükümeti diplomatik misyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şam'da açılacak büyükelçilikler hakkında Telegram hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mısır Arap Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün Haşimi Krallığı, Bahreyn Krallığı, Umman Sultanlığı ve İtalya Cumhuriyeti'ne Şam​'daki diplomatik misyonlarını yeniden faaliyete geçirdikleri için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.''

''Bu bağlamda, Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden Suriye'deki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair doğrudan söz aldığımızı teyit ediyoruz. Suriye halkı bu onurlu duruşu unutmayacaktır ve halkın iradesine, Suriye devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz."

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

HTŞ'nin Türkiye'den Şam'da açılacak büyükelçilik için 'doğrudan söz' aldığını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız" ifadesini kullandı.