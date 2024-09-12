Hükümet sosyal medya platformlarına baskı için yasa planlıyor! Avustralya'dan emsal adım

12 Eylül 2024 21:44 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 21:47

Sosyal medya platformlarından yayılan yanlış bilgilerin ve dezenformasyonların önüne geçebilmek için Avustralya hükümeti harekete geçti. Tüm devletlerin dijital çağda yaşadıkları sıkıntılara karşı atılan bu adım emsal olarak değerlendirildi.

Avustralya hükümeti, yeni çağın dijital medya sorunlarından yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek için yasal adımlar atmaya hazırlanıyor. Sosyal medya şirketlerine karşı hükümet baskı kurabilecek ve ceza yaptırımı sağlayabilecek. Sosyal medya kayıtlarını platformlar saklamak zorunda kalacak ve yetkililer istediğinde sunması gerekecek.

HÜKÜMET SOSYAL MEDYAYA BASKI KURABİLECEK

SBS News'un haberine göre, hükümet, sosyal medya platformlarında yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarısını açıkladı. Tasarı, federal hükümet yetkililerine, yanlış bilgi ve dezenformasyonun önlenmesi için sosyal medya şirketlerine "baskı" yapma imkanı sunuyor.

Sosyal medya şirketlerinin "yalan haberlerin yayılmasına izin verdikleri" gerekçesiyle mercek altına alınabilmesine olanak sağlayacak yasa tasarısıyla hükümet, şirketlere bu konuya ilişkin yüksek meblağlarda cezalar verebilecek.

Öte yandan yasa tasarısı, Avustralya İletişim ve Medya Kurumuna (ACMA), sosyal platformlardan kayıtlarını saklamalarını ve teslim etmelerini isteme yetkisi sağlayacak.

YÜZDE 75 YANLIŞ BİLGİDEN ENDİŞELİ

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, ülke halkının yüzde 75'inin yanlış bilgi ve dezenformasyonun etkilerinden endişe duyduğunu belirtti.

Dijital platformlardaki yanlış bilgi aktarımının çok hızlı gelişebildiğine dikkati çeken Rowland, bunun Avustralya halkı için çok olumsuz etkileri bulunduğunu vurguladı.

Rowland, ACMA'ya dijital platform sistemlerinin ve süreçlerinin etkinliğini gözden geçirme yetkisi verecek yasa tasarısının, platformların Avustralyalılara sağlanan hizmetlerindeki yanlış ve dezenformasyondan korumak için aldıkları tedbirler konusunda şeffaflığı arttıracağını kaydetti. Rowland ayrıca dijital platformların, ihlal durumunda küresel cirolarının yüzde 5'ine kadar cezalara tabi tutulabileceğini aktardı.