Hürmüz Boğazı hattında gergin bekleyiş! İran 'izliyoruz' dedi, Trump tehdit etti
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine Lübnan'daki ateşkes süresince tamamen izin verildiğini açıkladı. Hürmüz Boğazı hamlesinin ateşkesi uzatabileceği yönünde açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump, sosyal medya mesajında İran'a teşekkür etti. İran Cumhurbaşkanlığı Hürmüz Boğazı’nın izleneceğini ve tamamen karşı tarafı test etmeye yönelik olduğunu bildirdi. Trump ise yeni açıklama yaparak İran ile anlaşmaya varılmaması durumunda bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını açıkladı.
TRUMP'TAN YENİ TEHDİT
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılmaması durumunda bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını açıkladı.
Trump, "Belki bunu uzatmam ancak (Hürmüz'de) ablukamız sürüyor. Yani abluka altındasınız ve maalesef yeniden bombalamak zorunda kalacağız." dedi.