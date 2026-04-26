Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah: Birlik Boğazı projesi duyuruldu

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 10:35
Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah: Birlik Boğazı projesi duyuruldu

Dubai merkezli mimarlık şirketi Znera, Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak stratejik bir su yolu inşa etme planını kamuoyu ile paylaştı.

ABD ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle gemi geçişlerine kapalı olan Hürmüz Boğazı, enerji fiyatlarının artmasına yol açıyor. Petrol, gaz ve petrokimya ürünlerini taşıyan gemilerin geçişine izin verilmemesi, uluslararası ticareti derinden etkiliyor.

Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah: Birlik Boğazı projesi duyuruldu

Yaşanan krizin ardından harekete geçen mimarlık firması, "Birlik Boğazı" (Strait of Union) adını verdiği yeni projenin dijital çizimlerini yayınladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre devasa su yolu, Musandam Yarımadası üzerinden geçerek Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayacak.

Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah: Birlik Boğazı projesi duyuruldu

PROJENİN MALİYETİ MİLYARLARCA DOLARI BULABİLİR

Birlik Boğazı'nın tam uzunluğu hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak firmanın paylaştığı haritalardan yola çıkıldığında rotanın yaklaşık 90 kilometrelik bir alanı kapsadığı tahmin ediliyor. Beklentiler, projenin inşa maliyetinin milyarlarca doları bulacağı yönünde.

Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah: Birlik Boğazı projesi duyuruldu

Znera yetkilileri projeyi yalnızca bir altyapı yatırımı olarak görmediklerini vurguladı. Yapılan resmi duyuruda, planın ekonomik çeşitlilik ile ticari dayanıklılık sağlayacak ulusal bir omurga niteliği taşıdığı belirtildi. Meselenin büyümeden ziyade kontrol, süreklilik ve uzun vadeli konumlanma olduğuna dikkat çekildi.

Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah: Birlik Boğazı projesi duyuruldu

Üçüncü bir havuz sistemi ile yeni bir trafik şeridinin eklendiği Panama Kanalı genişletme çalışmaları 2007 yılında başlamış, 2016'da bittiğinde toplam 5,2 milyar dolara mal olmuştu.

Öte yandan 2015 yılında hayata geçirilen ve 72 kilometrelik bir su yolunu barındıran Yeni Süveyş Kanalı ise 4,2 milyar dolarlık bütçeyle tamamlanmıştı.

