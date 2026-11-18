Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal petrol şirketi ADNOC’a ait bir gemiye saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırı sonucunda çok sayıda mürettebat yaralanırken, 1 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

ADNOC’TAN AÇIKLAMA GELDİ

ADNOC tarafından yapılan açıklamada, "Bir mürettebat üyesinden hala haber alınamazken, ilgili yetkililerle koordinasyon halinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Diğer tüm mürettebat üyeleri gemiden güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yaralılara tıbbi müdahale sağlanmaktadır" denildi.



YANLIŞ BİLGİ YAYILMAMALI ÇAĞRISI

Denizcilerin korunmasının, seyrüsefer özgürlüğünün ve deniz güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, "Şirket, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan bilgi edinmeleri ve söylentileri veya doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulunmaktadır. Yeni bilgiler elde edildikçe ilave açıklamalar yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

