CANLI ANLATIM

09.05.2026

TRUMP'IN TEHDİTLERİNİN SONU GELMİYOR

ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes belirsizliği devam ediyor. Haftalardır devam eden savaşta barış ihtimali doğarken, ABD Başkanı Donald Trump İran'a yine gözdağı verdi. Gerilimin bir an olsun dinmediği Hürmüz Boğazı'nda ise hareketlilik devam ederken, ABD güçleri İran'ın askeri hedeflerini vurdu. Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde barış ihtimali hesaplanırken, Trump  'İşler yolunda gitmezse geri dönebiliriz' açıklamasını yaptı. 

Tarih 08:55

TRUMP İRAN'DAN CEVAP BEKLİYOR

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu Özgürlük Projesi'ne dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Sanmıyorum. Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi ancak bizim başka seçeneklerimiz var." yanıtını verdi.

Trump, işlerin yolunda gitmemesi halinde yeniden Özgürlük Projesi'ne dönebileceklerini belirterek, "O zaman Özgürlük Projesi ve ilave başka şeyler olur." dedi.

İran'ın süreci bilerek yavaşlattığı yönündeki iddialara ilişkin Trump, "Bunu yakında öğreneceğiz." diye konuştu.

Trump, İran'la görüşme sürecinin iyi gittiğini ve İranlılardan çok yakında bir geri bildirim alacaklarını vurgulayarak, ona göre adımlarını atacaklarını kaydetti.

Tarih 08:54

HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hamaney'in ofisi: Dini lider Mücteba Hamaney ABD saldırısında yaralanmıştı ancak tamamen iyileşti ve sağlık durumu iyi.
 

Tarih 06:00

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana birçok beldeyi hedef aldı.

NNA'nın haberine göre, Aşağı Homin beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda 4 kişi öldü.

İsrail'e ait İHA'lar Sultaniye, Haris, Deyr Antar, Aşağı Homin ve Arap Cel beldelerini de hedef aldı. Sultaniye'deki saldırıda 4, Arap Cel'de ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

