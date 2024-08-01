Huron Gölü’nde patlama: F-16 savaş uçağı acil durum verdi, yakıt tankı boşaltıldı

01 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:26

Kuzey Amerika’da yer alan ve Uzay olaylarıyla anılan Huron Gölü’nde F-16 savaş uçağı, yaşanan acil durum sırasında iki yakıt tankını boşalttı. Yakıt tanklarının boşaltılması sonrası patlama meydana geldiği bildirildi.

Losco İlçe Şerif Ofisi, yetkililerin saat 13:15'te Baldwin Resort Yolu yakınlarında bir patlama ihbarı aldığını bildirdi. Şerif ofisi, Ohio Hava Ulusal Muhafızları'nın 180. Savaş Filosu'na ait iki F-16 jetinin, raporun yayınlandığı sırada bölgede görev yaptığını söyledi.

F-16'LAR ACİL DURUM İLAN ETTİ

Şerif ofisi, "Bu F-16'lardan biri acil durum ilan etti ve jet yakıtıyla dolu iki harici yakıt tankını boşalttı. Bu tanklardan biri Huron Gölü'ndeki Baldwin Resort Yolu'nun kuzeyine indi ve patladı." açıklamasında bulundu.

İkinci yakıt tankı, East Tawas'taki Save-A-Lot mağazasının yakınındaki bir otoparka düştü. Şerif ofisi, kimsenin yaralanmadığını ve bu olayın küçük hasarlarla atlatıldığını belirtti. Şerif ofisi, her iki savaş uçağının da Toledo'ya güvenli bir şekilde indiğini bildirdi.

ABD Sahil Güvenliğinin Huron Gölü'nden yakıt tankının bir kısmını kurtarabildiği belirtildi.