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Husiler gemisavar füzeleriyle saldırdı: Bir denizci yaralandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 04:54 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 05:00
Husiler gemisavar füzeleriyle saldırdı: Bir denizci yaralandı

Husiler Ukrayna'ya ait ve Polonya'nın işlettiği yük gemisine gemisavar füzesiyle saldırdı.

İran destekli Husiler Aden Körfezi'nde bu defa n Palau bandıralı bir yük gemisine gemisavar füzeleriyle saldırı düzenledi. Bir kişinin yaralandığı saldırıyı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı duyurdu.

İran destekli Husilerin Aden Körfezi'nde seyreden Palau bandıralı, Ukrayna'ya ait ve Polonya tarafından işletilen dökme yük gemisi M/V Verbena'ya gemisavar füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

CENTCOM  DUYURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Malezya'dan İtalya'ya inşaat malzemeleri taşıyan gemiye yönelik saldırıda bir denizcinin ciddi şekilde yaralandığı ve gemide yangın çıktığı ifade edilirken, yaralı denizcinin bölgedeki bir ortak kuvvet gemisine tahliye edildiği belirtildi. “İran destekli Husiler tarafından sürdürülen bu pervasız davranışlar bölgesel istikrarı tehdit etmekte ve Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki denizcilerin hayatını tehlikeye atmaktadır” denilen açıklamada, “Husiler Gazze'deki Filistinliler adına hareket ettiklerini iddia etseler de Gazze'deki çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan üçüncü ülke vatandaşlarını hedef almakta ve hayatlarını tehdit etmektedirler” ifadeleri kullanıldı.

Husiler gemisavar füzeleriyle saldırdı: Bir denizci yaralandı - 1. Resim

Husilerin bölgedeki seyir güvenliğine yönelik süregelen tehditlerinin, Gazze'ye olduğu kadar Yemen halkına da kritik yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, “ABD CENTCOM, Husileri sorumlu tutmak ve askeri kabiliyetlerini azaltmak için ortaklarıyla birlikte hareket etmeye devam edecektir” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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