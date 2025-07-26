Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Husiler, İsrail'de 4 noktayı balistik füze ve İHA'larla hedef aldı

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’de biri "hassas hedef" olmak üzere 4 ayrı noktayı balistik füze ve İHA'larla hedef aldı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, düzenlenen saldırıların, "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir cevap" olduğuna dikkati çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Husiler, İsrail'de 4 noktayı balistik füze ve İHA'larla hedef aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 14:02

'deki İran destekli 'in güney bölgesinde yer alan "hassas bir hedefe" ile saldırı düzenlediklerini duyurdu. Öte yandan İsrail'in Ben Gurion Havalimanı dahil olmak üzere 3 başka kritik noktayı da İHA'larla hedef aldıkları belirtildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri bu saldırının, "İsrail ordusunun 'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir cevap" olduğuna dikkati çekti. Seri, "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini" vurguladı.

Husiler, İsrail'de 4 noktayı balistik füze ve İHA'larla hedef aldı

HUSİLER, İSRAİL'İ ZAMAN ZAMAN FÜZELERLE HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu cuma akşamı yaptığı açıklamada, Yemen’den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ülkenin güneyindeki Necef bölgesinde ve Ölü Deniz yakınlarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı aktarılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor

Husiler, İsrail'de 4 noktayı balistik füze ve İHA'larla hedef aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'de siren sesleri: Yemen'deki Husilerden füze saldırısı
İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Fransa'ya küstah tehdit: 'Macron umarım Paris sokaklarında güvenliği sağlayabilir'
ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#ateşkes
#yemen
#husiler
#balistik füze
#İsrail-filistin Uyuşmazlığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.