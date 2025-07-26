Husiler, İsrail'de 4 noktayı balistik füze ve İHA'larla hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'in güney bölgesinde yer alan "hassas bir hedefe" balistik füze ile saldırı düzenlediklerini duyurdu. Öte yandan İsrail'in Ben Gurion Havalimanı dahil olmak üzere 3 başka kritik noktayı da İHA'larla hedef aldıkları belirtildi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri bu saldırının, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir cevap" olduğuna dikkati çekti. Seri, "Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini" vurguladı.

HUSİLER, İSRAİL'İ ZAMAN ZAMAN FÜZELERLE HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu cuma akşamı yaptığı açıklamada, Yemen’den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirmişti.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ülkenin güneyindeki Necef bölgesinde ve Ölü Deniz yakınlarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı aktarılmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor

