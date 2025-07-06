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 | Berrak Arıcan

Husiler İsrail'i yine kalbinden vurdu: Ben Gurion Havalimanı'na füzeli saldırı

Yemen’deki Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik balistik füzeyle hedef aldı. Husiler, saldırının 'başarıyla' sonuçlandığı duyurdu.

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Husiler İsrail'i yine kalbinden vurdu: Ben Gurion Havalimanı'na füzeli saldırı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 13:05

'deki bir kez daha Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı füze birimi, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lid (Ben Gurion) Havalimanı’nı hedef alan, '-2' tipi hipersonik balistik füzeyle nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi." dedi.

Seri, operasyonun "başarıyla amacına ulaştığını, milyonlarca gaspçı Siyonist’in sığınaklara kaçmasına ve havaalanı operasyonlarının durmasına neden olduğunu" ileri sürdü.

Husiler İsrail'i yine kalbinden vurdu: Ben Gurion Havalimanı'na füzeli saldırı

''MAZLUM FİLİSTİN HALKI İÇİN''

Bu saldırının, "mazlum Filistin halkı ve mücahitleri için bir destek" ve " ordusunun ’nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, "Gazze’ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar destek operasyonlarının süreceğini" vurguladı.

Seri ayrıca, grubun "önümüzdeki günlerde yaşanabilecek her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı ve teyakkuz halinde" olduğunu belirtti.

İSRAİL ORDUSU 'ENGELLEDİK' DEDİ

İsrail ordusu ise bu sabah yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Yemen’den fırlatılan bir füzeyi engellediğini ve ülke genelinde birçok bölgede hava saldırısı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Husiler İsrail'i yine kalbinden vurdu: Ben Gurion Havalimanı'na füzeli saldırı

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını sona erdirene kadar operasyonlarını sürdüreceklerini belirtiyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de öldürme, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etme gibi yöntemleri içeren bir soykırım savaşı yürütüyor ve Uluslararası Adalet Divanı’nın bu eylemleri durdurması yönündeki uluslararası çağrı ve kararlarını görmezden geliyor.

ABD'nin de destek verdiği bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 193 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi.

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ETİKETLER
#İsrail
#gazze şeridi
#filistin
#yemen
#husiler
#füze saldırısı
#Ben Gurion Havalimanı
#Dünya
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