Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Husiler'den İsrail'e balistik füzeli saldırı! Hedefte Ben Gurion Havalimanı vardı

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’e hipersonik balistik füzeyle saldırdı. Başkent Tel Aviv'de yer alan Ben Gurion Havalimanı’nı hedef alan saldırı sonrası İsrail'den açıklama gecikmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Husiler'den İsrail'e balistik füzeli saldırı! Hedefte Ben Gurion Havalimanı vardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 12:06

Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, başkent Tel Aviv yakınlarında yer alan Ben Gurion Havalimanı'na "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlendiği ve saldırının başarılı olduğu belirtildi.

Haberde, "milyonlarca siyonistin sığınaklara kaçmasına ve uçuşların durmasına neden olan saldırının ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir cevap, 'ya yönelik baskınlara karşı bir tepki" olduğu kaydedildi.

Husiler'den İsrail'e balistik füzeli saldırı! Hedefte Ben Gurion Havalimanı vardı

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Yemen'de İran destekli 3 Ağustos'ta İsrail'de Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) şehirleri ile Hayfa Limanı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Husiler, İsrail'de 4 noktayı balistik füze ve İHA'larla hedef aldı
İsrail'de siren sesleri: Yemen'deki Husilerden füze saldırısı
ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#mescid-i aksa
#husiler
#füze saldırısı
#Telefon Geri Dönüşümü
#Filistin-2
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.