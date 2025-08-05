Husiler'den İsrail'e balistik füzeli saldırı! Hedefte Ben Gurion Havalimanı vardı

Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, başkent Tel Aviv yakınlarında yer alan Ben Gurion Havalimanı'na "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlendiği ve saldırının başarılı olduğu belirtildi.

Haberde, "milyonlarca siyonistin sığınaklara kaçmasına ve uçuşların durmasına neden olan saldırının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir cevap, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara karşı bir tepki" olduğu kaydedildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen’den atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ve ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler 3 Ağustos'ta İsrail'de Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) şehirleri ile Hayfa Limanı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.