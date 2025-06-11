Husilerden İsrail'e füze saldırısı! Siren sesleri yükseldi, halk sığınaklara koştu

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından 100'den fazla noktada siren sesleri yükseldi, binlerce İsrailli sığınaklara koştu. Saldırı sonrası uçuşlar da geçici olarak durduruldu.

Orta Doğu'da terör estiren İsrail'e Yemen'den karşılık geldi. Ülkede İran destekli Husiler'den İsrail'e füze saldırısı gerçekleşti.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

Füze nedeniyle İsrail’de 100’den fazla noktada siren sesi yükselirken, binlerce İsrailli sığınaklara koştu. İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı saldırı akabinde yaptığı açıklamada, Yemen'den atılan füzenin ardından Aşkelon, Beyt Şemeş, Kudüs ve Tel Aviv büyük şehir bölgesi ile ülkenin güney ve orta kesimlerinde birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığını duyurdu.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: FÜZE ENGELLENDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den İsrail’e fırlatılan bir füzenin engellendiğini duyurdu. İsrail ordusu, X platformu hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen yönünden İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit ettik. Hava savunma sistemlerimiz tehdidi önlemeye yönelik çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"FÜZELER BAŞARILI ŞEKİLDE ENGELLENDİ"

Ordu daha sonra yaptığı ikinci açıklamada ise, "Ülke genelinde kısa süre önce etkinleştirilen alarmların ardından, Yemen'den fırlatılan bir füzenin büyük olasılıkla başarılı bir şekilde engellendiği değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TEL AVİV'DE UÇUŞLAR DURDURULDU

Başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda ise uçuşlar güvenlik amacıyla geçici süreliğine durduruldu.

7 EKİM'DEN BERİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Husiler, İsrail’e ve Kızıldeniz’de İsrail’e yardım ettiğini öne sürdüğü gemilere karşı füze ve İHA saldırıları düzenliyor.