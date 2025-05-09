Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Husilerden İsrail'e saldırı! Açıklamada Gazze detayı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füze ile saldırırken, başkent Tel Aviv'deki merkezi bölgelerde siren çaldı. Husilerin saldırıyla ilgili açıklamasında Gazze vurgusu dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Husilerden İsrail'e saldırı! Açıklamada Gazze detayı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 19:30

İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) füzenin Arrow uzun menzilli hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi. IDF, "Herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi" açıklamasında bulundu.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'e konuşlandırılan Amerikan THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi'nin füzeyi ıskaladığını söyledi.
Füze saldırısı nedeniyle başkent Tel Aviv'deki merkezi bölgelerde siren sesleri yükseldi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMADA GAZZE VURGUSU

Husiler tarafından yapılan açıklamada, balistik füze ile Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığı belirtilirken, Tel Aviv bölgesindeki bir hedefe insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin havaalanlarına hava seferlerinin yasaklanması, İsrail gemilerinin Kızıl ve Arap Denizi'nden geçişinin yasaklanması ve buna ek olarak destekleyici operasyonlar, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve ablukalar kaldırılana kadar devam edecektir" denildi.

İSRAİL: GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ

İsrail Savunma Bakanı Katz ise Husilerin saldırısına karşılık vereceklerini belirterek, "Husiler, İran füzelerini İsrail'e fırlatmaya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi, Yemen'de ve gerektiği her yerde güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Husiler, ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanladı: İsrail'e dünyayı sarsacak karşılık vereceğiz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den İsrail'e tehdit: Bedelini çok ağır ödersiniz
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.