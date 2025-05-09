Husilerden İsrail'e saldırı! Açıklamada Gazze detayı

İran destekli Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) füzenin Arrow uzun menzilli hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi. IDF, "Herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi" açıklamasında bulundu.



İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'e konuşlandırılan Amerikan THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi'nin füzeyi ıskaladığını söyledi.

Füze saldırısı nedeniyle başkent Tel Aviv'deki merkezi bölgelerde siren sesleri yükseldi.



HUSİLERDEN AÇIKLAMADA GAZZE VURGUSU



Husiler tarafından yapılan açıklamada, balistik füze ile Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığı belirtilirken, Tel Aviv bölgesindeki bir hedefe insansız hava aracı (İHA) fırlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin havaalanlarına hava seferlerinin yasaklanması, İsrail gemilerinin Kızıl ve Arap Denizi'nden geçişinin yasaklanması ve buna ek olarak destekleyici operasyonlar, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve ablukalar kaldırılana kadar devam edecektir" denildi.



İSRAİL: GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ



İsrail Savunma Bakanı Katz ise Husilerin saldırısına karşılık vereceklerini belirterek, "Husiler, İran füzelerini İsrail'e fırlatmaya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi, Yemen'de ve gerektiği her yerde güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.