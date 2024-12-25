Husiler'den İsrail'e süpersonik füzeli saldırı: Operasyon başarıyla tamamlandı

25 Aralık 2024 13:04 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:16

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Yafa şehrine bir saldırı daha gerçekleştirdi. Yafa'daki askeri hedef, süpersonik füzeyle füzeyle vuruldu.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda İsrail'e yönelik saldırılarını artırdı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını bildirdi. Söz konusu hedefi "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle vurduklarını paylaşan Seri, operasyonun başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını yineleyen Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti.

AYNI ŞEHRE BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI

Yahya Seri, dün de sesten hızlı balistik bir füzeyle, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde bulunan askeri bir hedefi başarıyla vurduklarını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise konuyla ilgili haberinde, Yemen'den atıldığı belirtilen bir füzeden dolayı Tel Aviv'de sığınaklara hızla girmeye çalışan 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

KAN, iki günde, sabah saatlerinde yaşanan saldırıda balistik füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğünü paylaştı.

Televizyon kanalı, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 4. kez, "siyasi düzeyde, Yemen'e yönelik yeni bir saldırının ele alındığını" da aktardı.