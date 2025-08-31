Menü Kapat
30°
 Selahattin Demirel

Husilerden Yemen'deki BM personellerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki İran destekli Husilerin Sanaa ve Hudeyde'de 11 BM personelini gözaltına aldığını açıkladı. Husilerin baskınları sırasında mülklere de el konulduğu belirtildi.

Husilerden Yemen'deki BM personellerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 23:37

'deki İran destekli , Sanaa ve Hudeyde'de 11 personelini gözaltına aldı. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg açıklamada bulundu.

GÖZALTILAR SONRASI MÜLKLERE EL KONULDU

Fonu () ofislerine düzenlediği baskınlara ilişkin açıklama yaptı. Grundberg, Husilerin Sanaa ve Hudeyde'de 11 BM personelini gözaltına aldığını açıklayarak, baskınların ardından mülklere el konulduğunu belirtti. Grundberg, bazıları 2021 ve 2023'ten bu yana olmak üzere toplam 23 BM personelinin gözaltında olduğunu aktararak, "Geçen yıl boyunca sürdürülen angajman ve verilen güvencelere rağmen BM personeli ve STK çalışanlarının keyfi olarak gözaltına alınması devam etti. Bu eylemler, Yemen'de yardım ulaştırma ve barışı ilerletme çabalarını ciddi şekilde engellemektedir" dedi.

Grundberg, Husilere gözaltında bulunan tüm BM personelinin yanı sıra ulusal ve uluslararası STK'lar ve diplomatik misyonlarda çalışan personelin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakması çağrısında bulundu.

