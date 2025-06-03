'İçindeki şeytanı” çıkarmak istedi! 6 yaşındaki çocuğunu öldürdü

ABD’de 6 yaşındaki bir çocuğun “şeytan çıkarma” sırasında öldüğü ileri sürüldü. Olayla ilgili birinci derece suçlu gösterilen çocuğun annesine cinayet suçlaması yöneltildi.

ABD merkezli ABC News haber sitesinin aktardığına göre, Ra'myl Pierre isimli erkek çocuk, Florida eyaletinde yer alan evlerinde ölü bulundu. Çocuğun iki haftayı aşkın süredir okula gelmemesi üzerine evine giden yetkililer, çocuğun cansız bedenini buldu.

Cinayet ile suçlanan anne, iddiaya göre, dedektiflere oğlunun, “bedenindeki şeytanları çıkarmaya” çalıştığı sırada öldüğünü söyledi.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Samuel Gaines Akademisi isimli okulda öğrenci olan çocuğun 14 Mayıs’tan bu yana devamsızlık yapması üzerine okul yetkilileri çocuğun durumunun kontrol edilmesini istedi.

St. Lucie County Şeridi Richard Del Toro’nun açıklamasına göre, çocuğun annesi Rhonda Joyce Paulynice, eve gelen yetkiliyi oğlunun odasına götürdü. Çocuk yatağında ölü bulundu.

Del Toro, “Çocuk hareketsiz hale geldiğinde ve hayatını kaybettiğinde çocuğunun şeytanlardan arındığını hissetti ve oğlunun geri gelmesini bekledi” diye konuştu.

KAH GÜLDÜ KAH AĞLADI

Çocuğun cansız bedeni üzerinde otopsi yapıldı. Adli tıp kurumu, devam eden cezai soruşturma sebebiyle herhangi bir bilgi paylaşamayacaklarını bildirdi.

Anne Paulynice’e ikinci derecede cinayet suçlaması yöneltilirken, cumartesi günü hakim karşısına çıkarılan kadına cinayet suçlamasından kefalet hakkı verilmedi.

Del Toro, annenin soruşturma esnasında olay yerinde kah güldüğünü kah ağladığını anlattı.

Del Toro’nun açıklamasına göre, evde sadece anne ve oğlu kalıyordu. Şerif Ofisi, daha önce evde yaşayan bir aile üyesiyle ilgili “ev içi sorunlar” ile ilgili ve 17 Mayıs’ta anneyle ilgili “tıbbi bir konu” ile alakalı olarak eve gitmişti. Çocuğun da bundan bir gün sonra, 18 Mayıs’ta öldüğü düşünülüyor.