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 | Baran Aksoy

İçme suyunda uranyum çıktı! Halk tedirgin, yetkililerden çağrı geldi

Yunanistan’ın kuzeyindeki Serres kentinde bazı yerleşim yerlerinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edildi. İçme suyunda uranyum tespit edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlara, suyu içilmemesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması konusunda uyarılar yapıldı.

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İçme suyunda uranyum çıktı! Halk tedirgin, yetkililerden çağrı geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 11:40

Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili direktifi doğrultusunda yapılan incelemelerde; Yunanistan'ın Lefkonas, Kristos, Metohi, Melenikiotika ve Hrisopigi yerleşim bölgelerinin içme suyunda yasal sınırların üzerinde uranyum tespit edildi.

SU ARITMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Denetimlerin düzenli olarak tekrarlandığını ve alınan su örneklerinin analiz amacıyla ülkenin tek yetkili laboratuvarı olan Demokritos Araştırma Merkezine gönderildi bildirilirken DEYAS’ın uranyum tespit edilen bölgelerde su arıtma çalışmaları için proje hazırlıklarına başladığı duyuruldu.

İçme suyunda uranyum çıktı! Halk tedirgin, yetkililerden çağrı geldi

BÖLGE HALKINA 'PANİĞE KAPILMAYIN' ÇAĞRISI

Serres Valisi Panagiotis Spiropulos, yaptığı açıklamada ise konunun ciddiyetle ele alındığını söyledi. Bölge halkının paniğe kapılmaması gerektiğini de belirten Spiropulos, ilk ölçümlerin ardından hızla yeni testler başlatıldığını, şu anda resmi tavsiyelerin beklendiğini ifade etti.

SUYU KULLANMAYIN!

İçme suyunda uranyum tespit edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlara, suyu içilmemesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması konusunda uyarılar yapıldı.

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