İdam mahkumuna 'ölüm türü' seçimi: 3 yöntem sunuldu

25 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 15:08

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, 20 Eylül'de 13 yılın ardından ilk idam cezası gerçekleşecek. 1997 yılında bir mağaza görevlisini öldüren Freddie Eugene Owens, 3 infaz türünden birini seçebilecek. İnfaz türleri; zehirli iğne, elektrikli sandalye ya da idam mangası

Owens'ın idam şeklini seçmesi için 1 hafta süresi var. Eğer Owens, karar veremezse, elektrikli sandalyede idam edilecek.

EYALETTE İDAM İNFAZLARI YENİDEN BAŞLADI

Güney Carolina'nın bir zamanlar gerçekleştirilen infaz sayısında eyaletler arasında liderlerden biri olduğu, ancak bir noktada ilaç şirketlerinin ölümcül enjeksiyonların satışını yetkililere açıklamak istememesi nedeniyle infazlar için ilaç temininde sorunlarla karşılaştığı belirtiliyor.

Eyalet yetkilileri daha sonra infaz ilaçlarının tedarikçisini gizli tutmalarına izin veren bir karar yayınladı ve ardından eyalet yüksek mahkemesi bu yıl Temmuz ayında infazların yeniden başlamasına karar verdi.