İdam mahkumuna 'ölüm türü' seçimi: 3 yöntem sunuldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde 13 yılın ardından ilk idam cezası gerçekleşecek. Eylül ayında gerçekleşecek infazda mahkum Freddie Eugene Owens 3 idam türünden birini seçebilecek.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, 20 Eylül'de 13 yılın ardından ilk idam cezası gerçekleşecek. 1997 yılında bir mağaza görevlisini öldüren Freddie Eugene Owens, 3 infaz türünden birini seçebilecek. İnfaz türleri; zehirli iğne, elektrikli sandalye ya da idam mangası
Owens'ın idam şeklini seçmesi için 1 hafta süresi var. Eğer Owens, karar veremezse, elektrikli sandalyede idam edilecek.
EYALETTE İDAM İNFAZLARI YENİDEN BAŞLADI
Güney Carolina'nın bir zamanlar gerçekleştirilen infaz sayısında eyaletler arasında liderlerden biri olduğu, ancak bir noktada ilaç şirketlerinin ölümcül enjeksiyonların satışını yetkililere açıklamak istememesi nedeniyle infazlar için ilaç temininde sorunlarla karşılaştığı belirtiliyor.
Eyalet yetkilileri daha sonra infaz ilaçlarının tedarikçisini gizli tutmalarına izin veren bir karar yayınladı ve ardından eyalet yüksek mahkemesi bu yıl Temmuz ayında infazların yeniden başlamasına karar verdi.