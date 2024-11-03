İdam mahkumunun son sözleri tüyleri diken diken etti! Kızı nasıl biri olduğunu anlattı

03 Kasım 2024 16:52 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:06

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 1999 yılında bir market çalışanını vurarak öldürmesinin ardından idam cezasına çarptırılan Richard Moore'nin cezası infaz edildi. Moore, son sözlerinde ailesine seslendi.

ABD'de 59 yaşındaki Richard Moore'un geçtiğimiz günlerde idam cezası infaz edildi. 1999 yılında 12 sentlik bir anlaşmazlık nedeniyle market çalışanını vurarak öldürdüğü iddia edilen Moore, avukatlarının idam cezasına itiraz edip, müebbet hapis isteminde bulunmasına rağmen 1 Kasım günü idam edildi.

İDAM MAHKUMUNUN SON SÖZLERİ

Avukatları, idamın ardından Moore'nin son sözlerini ailesine iletti. Avukat, Moore'nin son sözlerinde ailesine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdiğini ifade etti:

"Çocuklarıma ve torunlarıma; sizi seviyorum ve sizinle gurur duyuyorum. Hayatıma getirdiğiniz neşe için teşekkür ederim. Aileme ve arkadaşlarıma, yeni ve eski, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim."

''DÜZENİ SAĞLAMADA YARDIMCI BİR AKIL HOCASIYDI''

Avukat, yargılamanın adil olmadığını fakat müebbet hapis taleplerinin de her seferinde reddedildiğini dile getirdi.

Moore'nin kızı, babasının 'harika bir adam' olduğunu dile getirirken birçok kişi onu, torunlarını elinden geldiğince seven, düzeni sağlamada gardiyanlara yardımcı olan ve diğer mahkumlara akıl hocalığı yapmaya dönüşmüş bir adam olarak tanımladı.