İdrar yolu enfeksiyonu onu hayattan koparıyordu! Genç kadın ölümün kıyısından döndü

22 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:00

İsviçre'nin Kuzey Ayrshire bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Erin Montgomer rahatsızlandıktan sonra hastaneye başvurdu. Basit bir idrar yolu enfeksiyonu tanısı konan genç kadın ölümden döndü.

İsviçre'nin Kuzey Ayrshire bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Erin Montgomer, basit bir idrar yolu enfeksiyonu tanısı sonrası ölümün kıyısından döndü.

Doktorun verdiği antibiyotik tedavisine devam eden genç kadın, evde ağır semptomlar yaşadığını ifade etti. Kısa bir süre sonra Montgomer, kalp krizi benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldı.

"SEPSİS YAŞADIĞIMI ÖĞRENDİM"

Genç kadın, "Hastaneye varışımın ardından bir saatten fazla bekledim ve idrar yolu enfeksiyonunun böbreklerime ve kan dolaşımım yoluyla tüm vücuduma yayılması sonucu sepsis yaşadığımı öğrendim" ifadelerine yer verdi.

4 aylık uzun bir tedavi sürecinin sonunda vücudunun hala tam anlamıyla toparlanamadığını anlatan Montgomer, normale dönmeye çalıştığını dile getirdi.

Sepsis (kan zehirlenmesi) vücudun enfeksiyona verdiği yanıtın kendi doku ve organlarına zarar vermesiyle ortaya çıkan, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur.