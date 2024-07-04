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İdrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu kanser çıktı! Diş ve saçlarla sarılı tümör sonradan fark edildi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
04 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:47
İdrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu kanser çıktı! Diş ve saçlarla sarılı tümör sonradan fark edildi

İngiltere'de üniversite okuyan Mia Robins'e yorgunluk, kilo kaybı ve saç dökülmesi gibi şikayetlerle başvurduğu hastanede idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu. Fakat genç kızın kanser olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de üniversite okuyan, 21 yaşındaki Mia Robins, kilo kaybı, yorgunluk, saç dökülmesi ve karnında baskılı bir ağrı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Genç kıza, idrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu. Fakat Robins'in durumu gün geçtikçe kötüleşmeye başladı. 

İdrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu kanser çıktı! Diş ve saçlarla sarılı tümör sonradan fark edildi - 1. Resim

SAÇ VE DİŞLERLE DOLU TÜMÖR FARK ETTİLER

Doktorlar, Robins'e ultrason çektiklerinde yumurtalıklarında, kavun büyüklüğünde, içi saç ve dişlerle dolu bir tümör olduğunu fark ettiler. 

O dönem 25 kilo verdiğini söyleyen Robins yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Bir beden küçüldüm. Sonra saçlarım dökülmeye başladı. Kafamın arkasında avucum büyüklüğünde kel bir nokta olduğunu fark ettim. Ancak hepsinden daha endişe verici olanı karnındaki büyük şişkinlikti. 5 aylık hamile gibi görünüyordum.''

İdrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu kanser çıktı! Diş ve saçlarla sarılı tümör sonradan fark edildi - 2. Resim

''ENFEKSİYON DEDİLER, ANTİBİYOTİK KULLANDIM''

''3 hafta içinde iki kez acil servise gittim ama çölyak hastalığı, kansızlık ve idrar yolu enfeksiyonu olabileceği gibi birçok şey söylendi. Acil serviste tuvalete sürünerek gittiğimi hatırlıyorum. İdrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik kullandım ama fayda etmedi.

İdrar yolu enfeksiyonu teşhisi kondu kanser çıktı! Diş ve saçlarla sarılı tümör sonradan fark edildi - 3. Resim

''Kanser olabileceğimi düşündüm ama arkadaşım aptal olma dedi. Ameliyat başarılı geçti ancak sağ yumurtalığımı, fallop tüpümü, karnımın bir kısmını ve bazı lenf düğümlerimi çıkarmak zorunda kaldılar." 

Operasyonun ardından başarılı bir kemoterapi tedavisi gören Robins sağlığına kavuştu. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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