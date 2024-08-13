İHA'ları düşürecek yapılarla donanımlı 21. yüzyılın kaleleri! Ultra zenginler 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor

13 Ağustos 2024 12:17 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:46

ABD merkezli SAFE şirketi, '21. yüzyılın kaleleri' olarak anılan sığınaklarla zenginlerin dikkatini çekmeyi başardı. Dünya gündeminden düşmeyen 3. Dünya Savaşı ihtimalinin etkisiyle zenginler, ultra lüks sığınaklara yöneldi.

Şirketin kurucusu Al Corbi, yeni nesil sığınaklarda güvenliğin yanı sıra eğlenceye de yer verildiğini rahatın ön olana çıktığını bu yüzden tercih edildiğini dile getirdi. Şirket, şimdilerde Forbes'a göre 112 milyar dolarlık serveti bulunan Asya'nın en zengin iş insanı Mukesh Ambani için bir sığınak hazırlıyor.

EVDE İHA'LARI DÜŞÜRECEK SU TOPLARI VAR

Ambani'nin kalesinin adresi güvenlik nedeniyle sır gibi saklanıyor. Evde ise yok yok. Patlamalara dayanıklı kapılar, kırılmaz pencereler ve biyometrik kapı sistemleri bulunuyor. Evin etrafı ise 9 metre derinliğinde bir hendekle örülü.

Evdeki en dikkat çeken detaylar ise helikopteri, insansız hava araçları (İHA) ya da paraşütçüleri vurabilecek bir su topları sisteminin olması.

LÜKS, GÜVENLİĞİ SOLLADI

İsmi açıklanmayan bir başka milyarderin kalesinde ise bir go-kart pisti ve sığınağın altında çeşitli kaçış tünelleri olduğu belirtiliyor.

Şirket sahibi, dünya zenginlerinin aslında işlevselliğe değil de lükse önem verdiklerini dile getirdi, ''Bunlar yeraltına inşa edilmiş lüks oteller gibi'' ifadelerini kullandı.

Corbi, geleceğin sığınağının bunlar olduğunu belirterek "Prefabrik bir sığınağa bir ilk yardım çantası atıp güvende olduğunuzu söyleyebileceğiniz günler çoktan geride kaldı" diyor.

İNGİLTERE'DE DE DURUM FARKSIZ

İngiltere'de bu sektörde hizmet veren bir başka firma ise Londra'da da taleplerin arttığını, şehrin lüks bir bölgesindeki müşterisinin evine lüks bir sinema salonu yaptıklarını anlattı:

''Burası aslında kendi filtrelenmiş hava deposuna, güvenli kapılara, mini mutfağa ve bir aileyi bir haftadan fazla idare edebilecek şekilde stoklanmış güvenli bir alana dönüştürüldü''

MARK ZUCKERBERG'İN DE KALESİ VAR

Öte yandan Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Hawaii'de yaptırdığı 100 milyon dolarlık sığınağı da geçen yıl gündem olmuştu.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik alana inşa edilen sığınakta en az 30 yatak odası ve banyonun yanı sıra asansör sistemi, ofisler ve konferans salonları yer alıyor.