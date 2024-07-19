İHA'lı Tel Aviv saldırısını Husiler üstlendi! Şehir 'güvenli olmayan bölge' ilan edildi

19 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:39

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı basın açıklamasında, "Tel Aviv radarların tespit edemediği hava savunma sistemlerinin engelleyemediği, Yafa isimli yeni bir İHA'yla hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, İsrail'in başkentini hedef almaya devam edeceklerini ve saldırıların ana hedefi haline gelecek Tel Aviv'in "güvenli olmayan bölge" olduğunu söyledi.

HUSİLER HEDEFLERİNİ BELİRLEDİ

İsrail'i derindeki iç cephelerden vuracaklarını ileri süren Seri, İsrail'de askeri ve hassas güvenlik hedefleri dahil olmak üzere bir dizi noktanın Husilerin hedefinde olduğunu aktardı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle misilleme saldırısı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.