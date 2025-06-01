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 | Berrak Arıcan

İki büyük depremle sarsılan Myanmar'da ateşkes uzadı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından bir kez daha ateşkes uzadı. Yeni alınan karara göre, geçici ateşkes 30 Haziran'a kadar uzadı.

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İki büyük depremle sarsılan Myanmar'da ateşkes uzadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 17:27

Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri darbeyle iktidara gelen yönetim, depremlerin ardından duyurulan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ateşkesin 30 Haziran'a kadar uzatılması kararının, depremden etkilenen bölgelerde yeniden inşa ve yerleşim çalışmalarına destek olmak, ülke ve halkın çıkarlarını gözetmek, ayrıca barış ve istikrarı teşvik etmek amacıyla alındığı belirtildi.

İki büyük depremle sarsılan Myanmar'da ateşkes uzadı

Ateşkes süresince silahlı gruplara, halkın kullandığı ulaşım yollarına saldırmaması, sivillerin canına ve malına zarar vermemesi ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunmaması çağrısında bulunulan açıklamada, aksi durumda bu gruplara "gerekli müdahalenin" yapılacağı ifade edildi.

MYANMAR'DAKİ ŞİDDETLİ DEPREMLER

Myanmar'da 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 3 bin 700 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma neden olmuştu.

İki büyük depremle sarsılan Myanmar'da ateşkes uzadı

ASKERİ DARBE VE SAVAŞ

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çii liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

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