İki çaylak arkeoloğun inanılmaz keşfi: Dedektörle gezerken buldular herkes hayran kaldı

08 Ekim 2024 16:33 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:39

Birleşik Krallık'ta bulunan Britanya Adası'nda iki çaylak 'arkeolog' tarafından çığır açıcı bir keşif yapıldı. Dedektörle adada hazine avına çıkan iki kişi, Viking döneminden kalma bir dizi sikke buldu. Üstelik bazıları hala orijinal formunu koruyordu.

John Crowe ile David O'Hare Britanya Adası'nda dedektörle yaptıkları aramada inanılmaz bir keşfe imza attılar. İki çaylak 'arkeolog', İngiltere'nin farklı yerlerinde basılan ve MS 1000 ile 1065 yılları arasına tarihlenen 36 gümüş sikke buldu. Uzmanların 'muhteşem koleksiyon' olarak tanımladığı buluntuların York, Londra, Lincoln, Cambridge, Hastings, Ipswich ve Exeter gibi yerlerden geldiği tespit edildi.

SİKKELERİN BASILDIĞI DÖNEMLER

Bulunan paraların bazılarının 1042-1066 yılları arasında İngiltere Kralı olan İtirafçı Edward döneminde basıldığı anlaşıldı. Diğerleri ise Büyük Knut'un 1016-1035 yılları arasında İngiltere'yi yönetmesi ve İngiltere, Danimarka ve Norveç'i birleştirerek Kuzey Denizi imparatorluğunu kurması sırasında basıldı. Ayrıca koleksiyonda uzmanların 1014 civarında Dublin'deki bir darphanede basıldığını iddia ettiği bazı İrlanda sikkeleri de bulunuyor.

ÖENMLİ HAZİNELER

Viking Çağı sikkeleri konusunda uzman olan Kristin Bornholdt Collins, ''Bu önemli hazineler muhtemelen 2 ya da daha fazla aşamada bir araya getirildi. İlk etapta İngiliz ve İrlanda sikkelerinin bir araya getirildiği, daha sonra ise Edward the Confessor'a tarihlenen sikkelerin daha sonra eklendiği tahmin ediliyor.'' açıklamasında bulundu.

''HARİKA BİR BULUŞ''

Sürpriz keşif, resmi hazine ilan edildi. Manx Ulusal Mirası Arkeoloji Küratörü Allison Fox, "Bu keşif, Man Adası'ndaki karmaşık Viking Çağı ekonomisini daha iyi anlamamıza yardımcı olan harika bir buluş." dedi.

Fox, bu tür antik eserleri incelemenin 'nadir bir fırsat' olduğunu ifade etti. Ayrıca ''Sikkelerin basımında kullanılan kalıpların detaylarına kadar, içindekileri yan yana incelemek için eşsiz bir deneyim'' dedi.