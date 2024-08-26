İki dünya savaşı gördü, 2 büyük salgın atlattı! Dünyanın en yaşlı erkeği yeni yaşını kutladı

26 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:46

Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

Tonlarca elmas gömülü olan kasaba: Göreni duyanı şoke ediyor

Dünyanın en pahalı 'kayıp' tablosu bulundu! Prens Selman 2030 yılı için saklıyor

Dünyanın en pahalı 'kayıp' tablosu bulundu! Prens Selman 2030 yılı için saklıyor

İngiltere'nin Liverpool şehrinde, 26 Ağustos 1912'de doğan John Tinniswood, 112. yaşını dünyanın en yaşlı erkeği olarak kutladı. Tinniswood'a uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise neden bu kadar yaşadığını bilmediğini, herhangi bir sırrı olmadığını söyledi.

Gençliğinde olduğu gibi aktif bir hayatı yaşlılığında da sürdüğünü söyleyen Tinniswood, bolca yürüyüş yaptığını söyledi.

''UZUN YAŞAM İÇİN ÖZEL BİR SIR YOK''

Titanic'in battığı yıl dünyaya gelen Tinniswood, 112 yaşında olmasının üzerinde pek durmadığını söyledi:

"Niye bu kadar yaşadım, hiçbir fikrim yok. Özel bir sır falan bilmiyorum. Bence farklı birisi değilim."

''ÖZEL BİR DİYETİM YOK''

Tinniswood, her Cuma günü geleneksel balık ve patates yemeğini yemek dışında, düzenli bir yemek rutini olmadığını da paylaştı.

"Herkes gibi ben de ne yemek çıkarsa onu yiyorum, özel bir diyetim yok."

İKİ DÜNYA SAVAŞI GÖRDÜ

İki Dünya Savaşı gören Tinniswood, eşi Blodwen ile 1942 yılında evlendi. Eşi 1986'da ölene kadar 44 yıl evli kaldılar.

Öte yandan 2012'de 100 yaşına bastığından bu yana Kraliyet'ten özel doğum günü kartı alan John, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2022'de ölmesi nedeniyle bu kartı artık Kral 3. Charles'tan alıyor.