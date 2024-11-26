İki dünya savaşı ve 2 büyük salgın atlatmıştı! Dünyanın en yaşlı erkeği öldü

26 Kasım 2024 17:15 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:31

Guinnes Rekorlar Kitabının "Dünyanın en yaşlı erkeği" ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. Tinniswood'un ölümüyle en yaşlı erkek ünvanı ise ondan 2 ay küçük olan Brezilyalı Joao Marinho Neto'ya geçti.

Dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip genç henüz 16 yaşında! Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı

Dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip genç henüz 16 yaşında! Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı

Venezuelalı Juan Vicente Perez'in ölümüyle nisanda 111 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "Dünyanın en yaşlı erkeği" ünvanı verilen Tinniswood, dün İngiltere'nin Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.

Taraftarı olduğu Liverpool futbol takımı kurulduktan 20 yıl sonra doğan ve ağustosta 112 yaşına giren Tinniswood'un ölümüyle en yaşlı erkek ünvanı ise ondan 2 ay küçük Brezilyalı Joao Marinho Neto'ya geçti.

Toplamda 112 yıl 91 gün yaşayan Tinniswood, ağustostaki doğum gününde basın mensuplarına yaptığı açıklamada uzun yaşamın sırrının olmadığını belirterek, meditasyon yapma tavsiyesinde bulunmuştu.

"ÖZEL BİR SIRRIM VAR MI BİLMİYORUM"

Tinniswood, uzun yaşamın sadece şans olduğunu dile getirerek, "Özel bir sırrım var mı bilmiyorum. Gençliğimde çok aktiftim ve çok yürürdüm. Bunun etkisi oldu mu bilmem. Bana göre başkasından farklı değilim." demişti.

Cuma günleri yediği kızarmış balık dışında özel bir beslenme programı olmadığını aktaran Tinniswood, 112 yaşının hiç özel olmadığını kaydetmişti.

Tinniswood, eşini 44 yıl evli kaldıktan sonra 1986'da kaybetmiş, işinden ise 1972'de emekli olmuştu.

Hayattaki en yaşlı insan ünvanını, 116 yıl 187 günle Japon Tomiko Itooka elinde bulunduruyor.

Resmi belgelerle yaşı belirlenmiş olan en yaşlı insan ise 1997'de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment olara kayıtlara geçmiştir.