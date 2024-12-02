İki gün boyunca süpermarkette kalan ayı, etlerle kendine ziyafet çekti! Bal tuzağına düşünce çıkarılabildi
Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan bir süpermarkete giren ayı 2 gün boyunca çıkartılamadı. Bu sürede ayı, etlerle kendine ziyafet çekti, rafları kırdı. En sonunda kurulan tuzağa düştü ve uyutularak marketten çıkarıldı.
Japonya'nın Akita eyaletinde bulunan bir süpermarkete ayı girdi. Sabah saatlerinde çalışanlar, marketi açmaya hazırlanırken içeri giren ayı, 47 yaşındaki erkek personele saldırdı. Personel acil olarak süpermarketi boşaltırken müşteri girişleri de kapatıldı. Ayının saldırdığı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
BAL, ELMA VE EKMEK TUZAĞI
Ayıyı süpermarkete kapatan çalışanlar, yetkililere haber verdi. Olay yerine polisler ve uzman ekipler geldi. Fakat ayı marketten çıkmamakta ısrarcıydı. Ayı için markete kameralı dron gönderildi fakat başarılı olmadı.
Uzmanlar, ayıyı yakalamak amacıyla mağazanın çeşitli bölgelerine sensörlü tuzak kutular yerleştirdi ve yem olarak bal, elma ve ekmek bıraktı.
ETLERİ YEDİ, RAFLARI KIRDI
Bu süreçte marketteki etleri yiyen ayı, reyon raflarını da kırdı. İki günün ardından ayı depo bölümündeki tuzağa düştü. Tuzağın bulunduğu noktaya sevk edilen polisler, yerel saatle 13.30 sularında kafes içindeki ayıyı mağazadan çıkardı. Mağazadan çıkarılan ayının iğneyle uyutulduğu bildirildi.