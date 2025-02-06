İki hafta önce evlenen idam mahkumunun son sözleri! Ölümcül enjeksiyonla infaz edildi
2011 yılında Rahip Clint Dobson'ı öldüren Steven Lawayne Nelson, ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Huntsville'deki eyalet hapishanesinde ölümcül enjeksiyonla idam edildi. İdamın 2 hafta önce evlenen Nelson'ın son sözleri ortaya çıktı.
ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Huntsville'deki eyalet hapishanesinde, 2011 yılında Rahip Clint Dobson'ı öldüren Steven Lawayne Nelson idam edildi. Nelson, idamından 2 hafta önce mektuplaşarak tanıştığı eşiyle evlendi. İdamında ise yanında olup olmamasını ona bıraktı.
Bir kilise soygunu sırasında Rahip Clint'ı dövüp boğarak öldüren Nelson, idamın önceki son anlarında eşiyle görüştü. Eşine hayatının tadını çıkarması gerektiğini söyleyen Nelson, görevlilere ise ''Korkmuyorum, huzur içindeyim'' dedi.
TEK KELİME 'AŞK'
Ölümcül enjeksiyonla idam edilen Nelson'a doz verildikten sonra ağzından bir 'aşk' kelimesi çıktı. Görevliler 24 dakika sonra Nelson'ın öldüğünü açıkladılar.
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